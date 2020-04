Sin embargo, el guionista aseguró que no tiene planes de hacer una ficción sobre la pandemia. “Intenté, pero me parecía súper oportunista, como que no es el momento, no me sale imaginarme nada con algo que está cambiando todo el tiempo. Es como las películas que se hicieron sobre la Segunda Guerra Mundial, no quiero ni comparar, pero se empezaron a hacer en el año ’50, no mientras la guerra sucedía, sino 5 años después, ya con una mirada de lo que había sido ese horror. Y, al día de hoy, la perspectiva histórica también te da una mirada más profunda. La guerra es un universo muy grande para la ficción, entonces creo que, si bien no es una guerra de esas magnitudes gracias a Dios, si es algo que va a pegar fuerte. A mí me cuesta mucho escribir ahora”, explicó.