Mónica y Diego avanzaban contestando correctamente pregunta tras pregunta, hasta que se toparon con una que parecía que no iban a poder contestar: “¿Qué reconocido filósofo escribió la famosa obra ‘Crítica de la razón pura’?” Las caras de confusión de los actores no se podía disimular, era evidente que no conocían la respuesta. Con el objetivo de brindarles unos minutos para pensar, el conductor les propuso que agarren el celular con el que se estaban comunicando para mostrar su hogar.