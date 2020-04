Su vida fue tan simple como sus canciones. Era un hombre hogareño, al que costaba ver en algún evento de la farándula. No había tenido hijos, pero gustaba de invitar a sus amigos a su casa para compartir alguna comida. Y amaba tanto su trabajo, que no tenía pensado dejar de cantar nunca. De hecho, iba a comenzar una gira por Latinoamérica cuando la muerte lo sorprendió. Y se llevó su presencia, pero no su música que sigue emocionando a todo aquel que la vuelve a escuchar.