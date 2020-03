A quien también le dio positivo es a David Bryan, tecladista de Bon Jovi. “He estado enfermo por una semana y me siento mejor cada día. ¡Por favor no se asusten! Es la gripe, no la peste. He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra semana. Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable. Por favor, ayúdense unos a otros. ¡Esto terminará pronto con la ayuda de todos los estadounidenses!”, escribió en sus redes sociales. Las cifras en el país norteamericano son alarmantes, los contagios y las muertes van por detrás de China y España, las regiones más afectadas. Es probable que Bryan peque de optimista: esto no es la gripe.