La música de It’s the end of the world as we know it (and I feel fine) es pegadiza. Las guitarras al frente, la voz de Stipe que se confunde con ellas y un estribillo reconocible. Las imágenes entremezcladas, inquietantes. Y otro gran gancho en una canción pop, el name dropping. Los nombres de celebridades esparcidos entre los versos. Con una particularidad. Los nombrados en el tema comparten iniciales: LB. Lester Bangs, el ex premier ruso Leo Brezhnev, el director de orquesta Leonard Bernstein y la leyenda del Stand up Lenny Bruce. R.E.M. volvería a mencionar con gran éxito un cómico en una de sus canciones tiempo después; en Man on the Moon homenajearon a Andy Kaufman: el tema fue compuesto para la biopic protagonizada por Jim Carrey.