“Toda mi vida trabajé para comprarle cosas a la casa, poder terminarla”, explicó la actriz en el video, y agregó que “en estas situaciones, mi ser es lo único que me queda”. En el mensaje también decidió hablarles a sus seguidores: “Es un mensaje para vos porque en épocas de pandemia se te puede incendiar la casa, se te puede morir tu viejo, te pueden pasar un montón de cosas pero si trabajamos nuestro ser y nuestro ser está intacto como el mío, todo se puede acomodar”. Y cerró brindando un consejo por la pandemia del coronavirus: “Vos, que tenés tu casa, quedate en casa, que no es tan dramático. No salgas y cuidanos a todos”.