El trabajo de inteligencia detrás de “My heart will go on” es responsabilidad mayor de su compositor, James Horner. Había trabajado con Cameron para la música de Aliens: El regreso, pero la relación no había quedado en buenos términos. La primera elegida para el soundtrack de Titanic fue Enya, pero la irlandesa se negó y entonces pensó en Horner. Admiraba su trabajo, como el de Corazón valiente, mientras que el músico conocía sus humores y sabía cómo tratarlo. Se dieron la mano y Horner empezó a pergeñar su obra maestra. Por un lado, se puso en contacto con Will Jennings para que elabore la letra. Por otro, empezaba a dibujar una idea de quién podría cantarla.