Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. No todo es tan maravilloso como parece en la vida del conductor. Andar de acá para allá también tiene su parte negativa, sobre todo ahora que es padre y las responsabilidades son otras. En abril de 2018 bautizó a su hijo Mirko en Nueva York. En aquella oportunidad, y si bien el conductor de El Muro Infernal prefirió evitar la confrontación, no fueron pocos los que lo criticaron. Otros se preguntaron por qué no llevó adelante el ritual religioso en la Argentina.