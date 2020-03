—Al contrario. Esto se me ocurrió hace una semana, y tuve varios días para tratar de entender cómo lo iba a hacer. Acá no hay ningún tipo de dinero que aporte. No lo necesito, y tampoco lo quiero. Hay gente que es maliciosa, que aún ante actos de profundo amor y solidaridad lo ensucian con una frase que lamentablemente nos hace perder tiempo. A mí no me importa. Yo sé lo que hago, lo que estoy haciendo, por qué lo hago y cómo lo hago.