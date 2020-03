—En principio te diría que no, ya era grande, tengo 44, hice gran parte de mi carrera y viví muy bien como actor y muy feliz sin ser ni famoso ni popular, ni que me reconocieran en la calle ni nada. E hice una carrera de la cual estoy muy orgulloso, no es que digo: “La pegué”, y antes no sé qué. No me la creí en ese sentido. Además, en mi caso particular, vengo de una formación en donde la televisión, lo masivo, no estaba. No era un valor en mi casa, casi te diría que todo lo contrario. Vencí muchos prejuicios conmigo mismo al entrar a la televisión y a las tiras diarias y todo eso.