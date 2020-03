Con todo lo que se armó alrededor, Teleshow se comunicó con la vedette, que dio su versión de los hechos. De antemano se mostró enojada y algo fastidiada por ser el centro de las críticas. “La verdad es que me parece que la gente se equivoca demasiado. Son críticas y así las tomo, no le doy otra medida al asunto. ¿Qué cuarentena no respeté? Si yo no salí de mi edificio. No hay que salir a la calle al pedo, no hay que deambular por ahí como si nada pasara, eso no hay que hacer… Te repito: yo no salí de mi edificio ni tampoco salgo en otras circunstancias al pedo. Llevo como 10 días encerrada, sin hacer nada, no salgo. Ya dije que yo estoy en cuarentena pero no estoy presa dentro de mi casa, entre cuatro paredes. Puedo salir al hall del edificio las veces que tenga ganas”.