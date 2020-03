En el ida y vuelta evidenció que hay ciertas cuestiones de su pasado que la atormentan y no le gusta recordarlas. Que prefiere borrar de su mente y hacer como si no hubiesen pasado. No son pocos los artistas que reniegan de aquello por lo que transitaron, de algún trabajo en particular, y Brenda tiene el suyo. La serie infanto-juvenil Patito Feo fue su puerta de ingreso a la fama. Si bien ya había hecho televisión, ese fue su punto de partida hacia una carrera exitosa y llena de logros y triunfos.