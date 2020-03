The Resident es otra serie y drama médico, la serie de FOX que va por la tercera temporada, protagonizada por Matt Czuchry y Emily VanCamp, cuenta la vida de un médico recién recibido que llega la Hospital Park Memorial en Atlanta (Georgia). En esta serie se utilizan máscaras, cofias, cubiertas de zapatos, batas, material para laboratorio y guantes que también fueron donados en este caso al Hospital Grady Memorial en Atlanta. De hecho una de las médicas de este lugar agradeció por redes sociales por la donación. “Es terrible pensar que nuestros médicos y enfermeros no tienen la protección adecuada en los hospitales y que atienden a estos pacientes que son altamente contagiosos sin protección”, reflexionó una de las productoras de la serie, Amy Holden Jones, a la publicación The Hollywood Reporter.