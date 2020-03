El tema que abre la serie está en segundo lugar del Top 10 de las más escuchadas, que encabeza el clásico de The Clash y que también incluye “Every Breath You Take”, de The Police; “Africa”, de Toto; “Time After Time”, de Cyndi Lauper; “Elegia”, de New Order; “Atmosphere”, de Joy Division y “Whip It”, de DEVO, entre otras. Cada track despierta un recuerdo relacionado con un momento de la serie. Para Migone “ese vínculo sonoro/físico que se activa en nuestros cerebros, genera reacciones químicas que no podemos controlar”. Así explica que, incluso gente que no conectó con el programa, pueda engancharse con su música: “Esto hace que aun no generando empatía con el proyecto que la contenga, la música se queda en la memoria. Perdurará la conexión química que se activó en tu cuerpo en ese instante y se habrá generado un recuerdo y una identificación”.