Sofía cumplió ayer 37 años y está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Por eso, aunque no pudo reunirse con nadie, no se privó de disfrutar de su día. ″Me la pasé haciendo videollamadas con amigas, que están todas en la misma, en sus casas con sus familias. Todos estamos re contra guardados, respetando lo que pidió el presidente, desde el día uno", explicó Zámolo.