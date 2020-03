Carolina siempre soñó ser parte del mundo del espectáculo, y lo logró: “De chica tuve este lado artístico, estudiaba ballet, con mis primos hacíamos obras de teatro. Tuve una infancia muy conectada con la naturaleza y la imaginación, hoy me veo y digo ‘claro, tenia que ser así’, estaba un poco escrito el destino”. Pero no deja la suerte al azar, y está convencida que fue un largo camino recorrido por ella que dio frutos del esfuerzo de tantos años: “Me parece que estaba muy marcado que a mí me gustaba esto; mi familia lo pudo ver, por eso me pusieron a bailar, pero siempre fui una gran admiradora de la televisión, me encanta hacer tele”.