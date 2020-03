Andy le preguntó cómo se habían conocido y ella reveló que se lo presentó una de sus mejores amigas “y nunca me presenta a nadie”, aclaró. Las características para convencerla de darle una oportunidad y conocerlo fueron que era “un caballero, más grande y quiere formar una familia”. Según contó estuvieron durante un mes intercambiando mensajes. “Él estaba de viaje en Perú y cuando yo volvía me iba a Ibiza tres semanas así que era la manera de hablar”. Volvió a remarcar que “te das cuenta cuando sale fácil, cuando no hay que remarla, podés ser vos mismo, cuando el otro te gusta en todo sentido, en cómo piensa, en cómo se maneja con la gente, en cómo es como papá. Había muchos factores”. El periodista Rodrigo Lussich, otro de los invitados del programa, interrumpió con humor. “Había que agarrar en ese momento, estaba ahí, viene otra y se lo lleva”. La modelo se rió y cuando Lussich le dijo “cualquier cosa te divorciás”, respondió con un contundente “no, no”. Mientras Andy afirmaba “no, ella te la pelea” y Pampita admitía “yo soy re Susanita, quiero estar abrazada hasta viejita”.