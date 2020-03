Al subir el video, Ansaldi reflexionó: “Recién mi abuela (sobreviviente del Holocausto) me dijo: ‘Yo estuve tres años escondida en un pozo bajo tierra para que no me maten y dos años en el ghetto. Sin bañarme y casi sin comida… ¿y la gente no puede aguantar dos semanas en la casa?'. Hablamos mucho de lo que está pasando. No tiene miedo por ella pero por nosotros sí. Cuidemos a la #abuli. La mía. La de todos. Los vulnerables y los sanos, que quizás se verán afectados. Todo tiene solución salvo la muerte. Esta también es una guerra y el enemigo es invisible”, fueron las palabras con las que la periodista describió ese ratito con una de las personas que más ama.