“Es lo más famoso que he dicho, a pesar de que nunca lo dije”, aclara en su libro sobre la famosa fórmula. Si la frase es cierta o no lo es, no cambia la perspectiva que tiene sobre los Beach Boys, su banda es inmortal. Aún cuando hace unos años tuvo que salir a aclarar, otra vez, que él no había despedido a su primo Brian. Estaba de gira cuando decidió publicar una carta abierta en el diario Los Angeles Times: “No despedí a Brian Wilson de los Beach Boys. No puedo despedir a Brian Wilson de los Beach Boys. No soy su empleador. No tengo tanta autoridad. E incluso si lo hiciera, nunca despediría a Brian Wilson de los Beach Boys. Amo a Brian Wilson”.