En el vuelo de regreso de Grecia a los Estados Unidos, Linda Evans no logra reprimir sus lágrimas. John Derek, su esposo, el hombre con el que compartió los últimos cinco años de su vida, acaba de dejarla por una adolescente a la que rebautizó Bo Derek. Lo quiere odiar, pero no puede. Lo quiere insultar, pero no le sale. No consigue condenar a ese hombre que tanto amó.