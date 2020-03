“Le escribí por WhatsApp porque no quise invadir. Me parece que hay situaciones que requieren de un espacio personal que hay que respetar, y me parecía muy invasivo llamarlo por teléfono porque no sé cómo está ni el momento de vulnerabilidad que pueda llegar a tener. Le mandé un mensaje diciéndole que lo abrazaba y que lo quería. Me contestó muy lindo, básicamente me dijo lo que contó él en el video”, relató Silvina.