Por ahora, Argentina se mantiene en etapa de contención debido a que la gran mayoría de los casos se contagiaron en el exterior. Según explicaron los especialistas, un caso autóctono es un caso que no vino del exterior, que no tuvo contacto con nadie que haya venido del exterior y que no tuvo contacto con ninguno de los enfermos que vinieron del exterior. Lo que sucede con este tipo de paciente es que no se sabe cómo se contagió el virus.