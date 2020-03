“Entiendo que hay que darle lugar a una mujer que se murió. Pero estás diciendo que no te importa la salud de otra persona. No me parece esto de que con algunos somos buenos y no nos importa la salud del otro”, contrarrestó la panelista para que la actriz pida dejar a su interlocutora y hablar sólo con el conductor del ciclo. “Porque esta persona que no sé quién es y está haciendo exactamente lo que decimos desde el feminismo que no tenemos que hacer", alegó Stuart.