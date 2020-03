La panelista atraviesa un duro momento personal luego de confirmarse la relación de su ex pareja, Martín Baclini, con Agustina -ex novia de Gastón Soffritti-, quienes irán juntos al Bailando de este año. Cinthia se mostró enojada por la situación. Además, afirmó que ya no tiene conexión con el empresario ya que ahora es ella quien paga el colegio de sus hijas, cuotas que hasta hace poco tiempo abonaba Baclini.