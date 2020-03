—Ya me da vergüenza propia hablar de casamiento. Tenemos el proyecto de ensamblar la familia, quizás vivir juntos. Probablemente todavía no sea el momento. Mía tiene diez años, queremos que crezca un poco. La última vez Martín me dijo “cuando cumpla 50 hacemos la gran fiesta gran de casamiento”. ¡No sé si me pateó cuatro años para adelante o es una convicción! Más allá de que me casaría mañana, si no me caso nunca tampoco creo que sería una frustración ni que me cambie nada. En unos años volvemos a hablar: ¡ya me siento una vendehumo con este tema!