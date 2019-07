"Un compañero de trabajo que es productor de Infama, me dijo que a través de una persona de comerciales Martín le había hecho una referencia que le había parecido simpática. Y él me preguntó si podía darle mi teléfono y yo le dije: 'no sé quién es, porque no lo conozco'. Me dijo que era quien me había cruzado el día de su cumpleaños, y le dije 'ah ¿es ese? ¡Entonces sí, dale mi teléfono!'", continuó Marina sobre la historia de amor que ya tiene seis años.