“Yo decía que uno tiene anhelos de cómo quiere conocer a una persona, qué le gustaría que pase, qué lo engancha y qué no porque no solo pasa por lo físico, si la charla se cae, se cae todo. Siempre decía que quería conocer a alguien que hable lindo, florido, que tenga historias, vivencias y que pueda compartir valores. No es fácil lograr el ‘¡alcoyana alcoyana’ de Berugo”, dijo el periodista y su novio admitió que nunca lo habían elogiado por su forma de hablar: “A mí lo que más me gustó es que él es gracioso, reírse y divertirse es genial”.