La histórica bailarina de ShowMatch sorprendió recientemente al contar que este año no formará parte del programa de Marcelo Tinelli: “No estoy en ninguna lista de la producción ni de Marcelo, tengo entendido que quieren gente nueva. Nunca voy a hablar mal de la producción que tanto me dio, y menos de él. Obviamente me da tristeza porque amo esa pista”, aseguró en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina por La Once Diez.