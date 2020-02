Pionera en mostrar las posibilidades artísticas del cine digital de animación, Toy Story (1995) abrió una saga tan divertida como emotiva para adultos y pequeños e inauguró el reinado de Pixar, una compañía que después dio a luz a otras maravillas como Monsters, Inc. (2001), Finding Nemo (2003), Ratatouille (2007), Up (2009), Inside Out (2015) o Coco (2017).