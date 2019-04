"Después conquisto a mamá para ubicarme, porque yo no iba a atenderlo sin conocerlo. Le hizo el cuento de que era un señor de una empresa que me llamaba para una campaña y ella le dio mi dirección. Al otro día salgo a las siete de la mañana para ir a grabar a El Trece y me lo encuentro en la puerta parado en el auto con la puerta abierta, yo me fui con mi auto y me siguió. En el break laboral voy al bar y estaba allí sentado. ¡Me conquistó y me enamoré perdidamente", dijo ella, que de ahí en más no se separó de Francisco.