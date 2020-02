“El secreto está en no bajarse de la camioneta hasta que se calmen y después llevarlos a pasear. (Ya lo tengo todo estudiado)", escribió, divertida, al pie de la filmación que compartió con sus más de dos millones de seguidores. El video comienza con Susana arriba de su camioneta, la puerta abierta y sus mascotas lanzándose sobre el asiento. “¡Me lastimás, ¡me lastimás, ay!- grita la diva, haciendo lo imposible por controlarlos-. Pero no, me lastiman. No sean así. ¡Basta, basta, ay!”. Las advertencias se pisan mutuamente con sus propios saludos a esos seres tan amados.