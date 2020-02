Otra serie que tiene más que nada como principal impulsor a Michelle Obama, es Listen to your vegetables, Eat your parents. Como recordamos la ex Primera Dama siempre mantuvo una postura de mantener una vida saludable y de que los niños hicieran actividad física en un país en donde la obesidad es un problema que comienza a temprana edad. Es por eso que esta producción relatará diferentes historias vinculadas con la alimentación de los más pequeños.