Se estrenó en pleno inicio de las plataformas de streaming. Esta serie de Netflix se animó a mostrar el mundo de las mujeres que están presas y tienen condenas algunas justas y otras no tanto. Orange is the new black recreó como nunca los diferentes grupos que habitan el suelo estadounidense y también el universo femenino. Los miedos, los deseos y la necesidad de libertad en un lugar donde muchas mujeres no quieren salir.