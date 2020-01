Y así fuimos conociendo a Fleabag, una treintañera inglesa que quieres ser algo que no sabe y se sumerge en la ironía como un escudo de salvación. También a las mujeres de Game of thrones, Cersei y Daenerys, cada una con su estilo, jugaron a la perfección el rol de la antiheroína. Y por supuesto debemos sumar a las más modernas de Big Little Lies, que plantearon el tema de la violencia y los secretos que van de su mano. ¿Cómo son estas mujeres? Muchas veces menos soportables que algunos hombres que copaban las series, pero le dieron un refresh a los guiones. ¿Acaso queremos seguir viendo hombres con crisis de mediana edad qué no saben adónde ir pero que la sociedad los entiende y los defiende?