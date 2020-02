Como era de esperarse, Luli Salazar no tardó en contestarle con rudeza a la panelista de Los Ángeles de la Mañana, haciendo referencia a que su tuit marca que fue publicado a las 21.23, mientras que el de Llorente señala las 22.39: “Yani sos rápida para algunas cosas, pero para otras no. Que me copien porque mis tweets tienen alta info. no es culpa mía. Mirá los horarios de los tweets y te darás cuenta. Besito”.