“¿Contento igual con todos los premios ganados?”, le preguntó entonces la cronista, tratando de cambiar de tema y distender un poco la entrevista. “Súper contento, pero cuando me vengas a hacer una nota a mí si venís con buena leche te la voy a hacer, sino no te la doy nada. La bajeza no va conmigo, tengo un elenco increíble y me rompo la espalda todos los años y vos me venís a preguntar por la pelea berreta, pedorra, ¿a vos te parece? No me tenés que preguntar eso, me tenés que preguntar lo que corresponde. A vos pareciera que te suma eso, pero ese tipo de notas pedorras yo no las hago más”, concluyó Flavio.