En pareja hace más de una década con el productor teatral Jorge Taiana, aseguró que no volvería a casarse y contó por qué no suelen mostrarse juntos públicamente: “Lo que pasa es que hay gente a la que le encanta sacarte una foto y mandársela a la prensa y la verdad que yo viví muchas situaciones con las chicas, preocupándose por las fotos del papá en tapas que por ahí no eran necesarias, después de que nos separamos, con otras mujeres. Y no quería que pasaron por la misma situación porque no necesito una tapa de revista para mostrarme ni para vivir, no soy del medio, entonces no necesito exponerme o avisar que voy a un lugar para que me saquen una foto”.