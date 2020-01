“Cuando salió el video dijimos ‘uy, qué mala suerte’. Pero después también dijimos ‘qué bueno’, porque lo que nos pasa a nosotros es lo que le puede pasar a cualquier ex, que no tenemos una certeza hoy de qué queremos hacer”, dijo la actriz sobre su reencuentro con Occhiato en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi a través de la La Once Diez.