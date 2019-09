—No, no pedí más selfies. Sí me pasó en una fiesta antes de los Golden Globe, que organizó Leonardo Di Caprio, una recepción para el equipo de Birdman. Estaba mi marido, estaba lleno. Era el penthouse del Sunset Boulevard, en Los Ángeles. Era como un departamento de tres ambientes y estaba lleno de celebrities; yo nunca había estado tan cerca. Estaba como sobrepasada y me tomé unas cuantas copas de champagne. En un momento agarré a Amy Adams, que me encanta ella como actriz, me acerqué y le dije: "Vas a ganar". Ella me miraba como diciendo: "¡Sáquenme a esta borracha, por Dios!".