Con 65 años recién cumplidos el actor cuenta que “Muchas veces me preguntan cosas como, ‘Si tuvieras la oportunidad, ¿viajarías al espacio sideral?’ Quizás 8 de cada 10 personas dirían, ‘Me montaría en ese cohete sin demora’. ¿Yo? No. Me quedo aquí. Me agrada la Tierra. Deseo pasar tanto tiempo pueda en esta Tierra". Quizá por eso no tiene problema en compartir su mayor deseo: “Vivir por siempre. Así es lo mucho que amo a la vida”.