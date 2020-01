Tras la muerte de Kirsch, decenas de admiradores del actor lo despidieron por las redes sociales, y enviaron sus condolencias a su esposa, quien agradeció "las muestras de amor y apoyo” desde su cuenta de Facebook: “No he podido responder a todos los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, pero he leído o escuchado cada uno de ellos. Me siento rodeada de amor y siempre estaré agradecida con todos y cada uno de ustedes”, sostuvo.