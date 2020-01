“Así, en medio de las New Occhiato on the Block”, señaló un posteo de Ángel de Brito retuiteando el video y haciendo referencia al mismo, al tiempo que la linkea a Mica: “No te rías así”, mencionando el hashtag “#Bailando2020”. La bailarina rápidamente le contestó al periodista argumentando que su risa se debía a la manera de bailar de su novio: “Es que nunca bailó tan mal como ayer. Baila mejor, lo juro”, sostuvo la ex Combate entre risas. A lo que el conductor de LAM redobló la apuesta. “Necesitamos pruebas”, escribió, remitiéndose a una participación de los enamorados en el certamen de Marcelo Tinelli.