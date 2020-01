Es que con su belleza algo andrógina, con su amor por Salinger y sus looks personalísimos vino a representar a toda un grupo que al filo del siglo XXI no se sentía identificado con esos estereotipos de belleza perfecta pero también seriada que eran los “altos, rubios y de ojos celestes”. Gracias a sus papeles en El joven manos de tijera, Inocencia interrumpida, Drácula, La edad de la inocencia y Generación X, Winona se transformó en “la novia de América”. Pero no en esa noviecita dulce y sumisa, al estilo Meg Ryan que le caería bien a cualquier suegra. Winona representaba un estilo de mujer nueva. Una de aspecto frágil y sin embargo, fuerte. Una mujer capaz de leer a Salinger y no cuentos de hadas, de marcar estilo luciendo una camiseta tres talles más grandes y unas zapas blancas. Como señala una nota en la revista Vanity Fair: Winona en lo más real que había en Hollywood y ella misma criticaba a la industria: “Los actores parecen tener un look para todo. El look sexy, el look furioso, el look inocente. Todo es tan calculado, todo es una pose. Nada proviene del interior”. Con 19 años, la actriz definía como “cursiladas” las películas adolescentes de John Hughes y aseguraba que si algún periodista volvía a describirla como “peculiar”, le pegaría un tiro.