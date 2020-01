Lo que Fraser no se animaba a contar porque tampoco lo quería recordar ocurrió en el año 2003. Participaba en un almuerzo en el Hotel Beverly Hills cuando el ex presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), Philip Berk, abusó de él. El actor relató que el periodista “me rodeó con su mano izquierda, me agarró el trasero y tocó mi ano con uno de sus dedos, que movió en círculos. Me sentí enfermo. Pensé que iba a llorar”. Ante esta situación, Fraser sintió pánico. Atinó a salir a la calle, se cruzó con un policía pero no se animó a denunciar lo sucedido.