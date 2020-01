La cantante de Pimpinela en diversas entrevistas habló sobre esta práctica por la cual asegura que puede comunicarse con los muertos. Una práctica que, según aclara, no tiene nada que ver con el espiritismo a la magia negra Como detalló en el programa Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi: “Tiene que ver con la energía de la persona que parte, que se logra conectar con la gente que quedó en este plano. Permanentemente recibimos mensajes y no estamos alerta, no nos damos cuenta” para luego asegurar que “esta es una técnica científica que se hace desde hace centenares de años. No tiene nada que ver con la religión ni ningún culto. Creo fehacientemente que hay algo del otro lado y lo he comprobado muchísimas veces. He recibido distintos mensajes, lo de mi papá fue hace muchos años. Me dijo clarísimo ‘soy papá’”.