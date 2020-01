Después de estar ocho años de novia con Ezequiel el Pocho Lavezzi, Yanina Screpante volvió a apostar al amor. Así lo confirmó ella misma a mediados de diciembre en el programa Incorrectas. “Antes de conocerlo estaba como que no quería novio, no quería nada, ocho años en pareja… Y lo conocí. Lo único que le pedí al universo y me lo trajo. Que me hace el desayuno, todo… Es perfecto. Pero de a poco, de poco”, dijo la modelo en aquella oportunidad.