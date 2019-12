“Estoy aprendiendo. Tenemos un equipo que es bárbaro y no me siento solo. Yo me veo y siento que todavía tengo fallas, pero mis amigos que no son de tele me dicen: ‘Sos vos’. Tuve como invitados a Enrique Pinti, el Puma Goity y Martín Bossi, gente con la que tenés que sentarte y dejar que hablen solos. Son una anécdota viviente. Con 25 años de estar con Marcelo, si vos me decís por la calle que te encantó el programa, pienso que me estás hablando de ShowMatch. Pero después me dicen: ‘Me encantó cuando contaron el chiste con Chichilo Viale’. Ahí me doy cuenta de que es mi programa y me cae la ficha. No pensé que iba a tener semejante repercusión”.