Iúdica se mostró agradecido y emocionado por la posibilidad de conducir la mañana de América: "Solo tengo palabras de agradecimiento para Daniel Vila, que es el tipo que me tiene una confianza ciega, a Agustín Vila, Claudio Belocopitt, José Luis Manzano y Gabriel Hochbaum, de la cúpula del canal”. En ese sentido, indicó: “Y sobre todo a Parodi, que apostó a una cosa muy novedosa y es un éxito rotundo comercial, de rating, de nominaciones y de repercusiones desde el día uno hasta el último día, con notas viralizadas. Tengo una Ferrari arriba y atrás de cámara, amo trabajar con profesionales de la televisión, me da orgullo los profesionales que tiene este canal. No hay improvisados. Estoy orgulloso, feliz y movilizado. Marcó un antes y un después en mi vida este programa. Hacer actualidad a esta hora, y que me hayan dejado entrar a sus casas es un honor”, sostuvo.