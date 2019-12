La desaparición de la actriz generó una fuerte conmoción en el mundo del espectáculo. La justicia detuvo a su exmarido, quien algunas horas después fue liberado. Hubo muchas dudas sobre su muerte. Se habló de suicidio y de accidente, pero también se apuntó a Ortega por homicidio. El hombre aseguró que esa noche Cristina tuvo un fuerte ataque de nervios y que tomó el revólver Smith and Wesson calibre 38 que tenían en el hogar amenazando con quitarse la vida. Pero que no lo dijo “seriamente”. La actriz se acercó el arma a su cabeza y gatilló tres veces. Su esposo señaló que “creyó que no tenía balas”. La última vez, la bala salió. Ante la policía, el político sostuvo que era habitual tener un arma en la casa en esa zona, por una cuestión de seguridad.