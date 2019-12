“Oli (Olivia) está chocha, al ser más grande es como que entiende mucho más. Está emocionadísima, me dice ‘mamá, ya quiero que nazca’. Le encantan los chicos, entonces como que siento que ahí voy a tener una ayudita que me va a dar una mano con este bebé que viene. Baltazar es como que sabe pero medio que se hace el gil, no sé si no quiere como caer. Antes de saber yo que estaba embarazada me decía ‘mamá, bebé, panza’, viste que los chicos tienen como un sexto sentido. Hubo una semana que estuvo tremendo, había cambiado su personalidad, ahí me hice el test y me enteré”, explicó.